Paulo Betti revela medo do Governo Bolsonaro e faz crítica à Globo

Segundo informações do UOL, o artista declarou que considera “nada fácil” tirar a nova direita do poder, mas que essa deveria ser a missão da sociedade. “Eles não aceitam o resultado das eleições. Vamos nos preparar. Porque vai ser difícil enfrentar esse pessoal. Primeiro porque eles estão armados”, afirmou ele.

“Participei da produção do ‘Lulalá’ para mostrar que estava contra o Collor. Agora estamos todos do mesmo lado da batalha. Mas não duvide de uma coisa: estamos com medo”, ressaltou o veterano.

Paulo Betti seguiu: “Pessoas têm medo de publicar coisas contra o governo na internet. E é justificável ter medo de alguém que tem que identificar e destruir o inimigo”.

Para o ator, as alternativas ao atual governo ainda não estão definidas, porém ele defendeu que o movimento pode começar nas eleições municipais deste ano com o eleitorado jovem. “Temos que lutar bravamente, sem depender de comandos maiores. Não é o Lula e o Ciro [Gomes] que mostrarão o caminho. Nem [João] Doria ou [Luciano] Huck. Quem vai ser?”, questionou ele.

Ainda na conversa, Betti criticou o jornalismo da Globo. O famoso indicou que a TV deveria repensar o formato de seus telejornais, como, por exemplo, incluir falas de comentaristas e analistas após a exibição de reportagens, como é feito pela GloboNews.

“Não adianta o Bonner olhar para câmera. Ele não seria tão bom ator para expressar tudo que deveria. Tem que ter comentarista que explique o que isso é certo e errado. Como na GloboNews. Fica aquela extensão de textos, de [declarações] de juízes. Aí você dorme”, desabafou ele.