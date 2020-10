Pugliesi, Gracy e Kéfera: Globo seleciona famosos para o BBB21, diz coluna

Produtores de elenco já estão em busca de rostos conhecidos na internet e com muitos fãs para compor a próxima temporada do reality

Com uma nova edição prevista para janeiro, o Big Brother Brasil planeja seguir os passos da última temporada e misturar celebridades e anônimos. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do portal O Dia, produtores de elenco já estão em busca de rostos conhecidos na internet para compor a próxima temporada do reality.

A preferência é por nomes fortes na internet que colecionam milhões de seguidores. Estão cotados Alex Mapeli, Ney Lima, Kéfera, Gracyanne Barbosa, Mayra Cardi, Daniel Saboya e Gabriela Pugliesi. PUBLICIDADE A coluna afirma que as conversas ainda estão em fase inicial. Além disso, nomes vazados antes da estreia podem ser cortados do elenco e substituídos. A grande surpresa da próxima edição do BBB poderá ser Lucas Guimarães, marido do influencer Carlinhos Maia. Ele era nome garantido em A Fazenda 12, mas desistiu do programa pouco antes da estreia.

