Caminhonete capota e deixa um morto e 4 feridos na Via Verde, em Rio Branco

Um homem, identificado como Marcos, morreu após uma caminhonete capotar na noite deste sábado (14), na Via Verde, em Rio Branco. No mesmo acidente, quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo informações de populares, uma caminhonete Ranger de cor preta e placa MZX 8195, trafegava no sentido 3ª Ponte/UPA do Segundo Distrito, quando próximo à agência dos Correios tentou ultrapassar uma carreta.

Não conseguindo ultrapassar por ter outro carro na pista contrária, a caminhonete atingiu a lateral da carreta e o motorista perdeu a direção, vindo a capotar varias vezes. O veículo parou no outro lado da pista.

Moradores da região ouviram o barulho do acidente e correram para ajudar as vítimas. Uma mulher ainda foi retirada do carro e as outras vítimas ficaram presas às ferragens, precisando de ajuda do Corpo de Bombeiro do 2º Batalhão para sair.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou três ambulâncias para o local, sendo uma avançada e duas básicas. Três vítimas ficaram em estado grave e uma com apenas escoriações.

As vítimas que ficaram feridas foram identificadas como Jerberson Mora da Silva, 43 anos, Aldenira Alencar de Oliveira, 40, Renata da Silva Olanda, 24, e uma menor de 17 anos, que foram levados ao pronto-socorro de Rio Branco.

Já Marcos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar isolou a área e, após os trabalhos da perícia, a caminhonete foi encaminhada por um guincho para o pátio do Detran.

