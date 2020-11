Candidato eleito no AC na lista do auxílio emergencial diz que documento foi fraudado

Um dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, o Altemar Virgínio da Silva (MDB), que tirou 828 votos, apareceu na lista de pessoas que receberam o auxílio emergencial.

A justificativa dada pelo político é a de que seus documentos foram fraudados.

Ele disse à reportagem do Juruá Online que nunca solicitou o benefício.

“Meu patrimônio soma R$ 430 mil e isto não me dá direito ao auxílio do governo federal”, explicou.

Logo que ficou sabendo da notícia, Altemar procurou sua advogada para os tramites legais e para provar sua inocência, pois desde o dia em que viu seu nome nos jornais locais não tem dormido direito.

“O CPF do meu cliente foi fraudado. Procurei no Data Prev (sistema que guarda as informações acerca das solicitações do auxílio) e lá foi constatado que foi feito a solicitação no nome do meu cliente, contudo não foi a pessoa do Altemar. Não foi feito saque, e meu cliente sequer sabia que a conta em que foi depositado o auxílio ainda estava funcionando, e nenhum cadastro no aplicativo Caixa foi iniciado. Denunciamos a fraude na ouvidoria do Ministério da Cidadania, meu cliente fez registro na Delegacia de Polícia, e estamos com os papéis prontos para devolução desse valor. Agora, internamente, a Caixa Econômica e a polícia irão averiguar quem fez a solicitação indevida no nome do seu Altemar, porém sabemos que é difícil descobrir, muitas fraudes aconteceram, e isso é um problema federal e é complicado para ser descoberto, mas sabemos que seu Altemar é uma das muitas vítimas que caíram nessa fralde do auxílio emergencial”, explicou Vanessa Ávila, advogada.

No Acre, foram 45 candidatos relacionados.

