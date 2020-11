Colégio Militar Tiradentes divulga edital com mais de 100 vagas para 2021

A Secretaria de Estado de Educação do Acre divulgou no Diário Oficial desta sexta-feira (27), a abertura de processo seletivo para ingresso de alunos para vagas no ensino fundamental II do Colégio Militar Estadual Tiradentes.

O edital oferta 106 vagas para o 6º ano do ensino fundamental II no turno da tarde. Destas, 50% serão destinadas para candidatos selecionados entre os dependentes de militares estaduais do Acre e as demais, inclusive as eventualmente remanescentes, serão ocupadas pelos demais candidatos da comunidade civil em geral.

Para concorrer é necessário que a criança esteja cursando ou ter concluído o ano/série anterior ao qual concorre à vagA, neste caso, o 5º ano do ensino fundamental II. Com a seguinte especificação: candidato ao 6º Ano do ensino fundamental II – deve estar, no máximo, com 11 anos até 31 de março de 2021.

As inscrições deverão ser efetuadas no próximo dia 30 de novembro e encerram dia 04 de dezembro, pelo site https://colegiomilitarpmac.wixsite.com/tiradentes, ou, presencialmente das 7h às 11h e das 14h às 17h, no Colégio Militar Estadual Tiradentes, localizado no bairro Calafate.

O sorteio público das vagas para dependentes de militares estaduais ocorrerá no dia 8 de dezembro, para os às 8h, nas dependências do olégio Militar Estadual Tiradentes. O sorteio público das vagas para a comunidade civil ocorrerá no mesmo dia, porém, às 10h, também no olégio Militar Estadual Tiradentes.. A divulgação do resultado dos sorteios públicos ocorrerá dia 9/12 às 8h, no olégio Militar Estadual Tiradentes.I e o resultado oficial será divulgado no Diário Oficial do Estado na data prevista de 14/12.

Os alunos sorteados e inscritos, passarão pela terceira fase do processo de admissão de alunos que será a avaliação escrita, onde constarão conteúdos em anexo das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do ano/série anterior ao pleiteado. O preenchimento das vagas disponibilizadas e a formação do cadastro de reserva obedecerá a classificação dos candidatos na nota da avaliação escrita, por ordem decrescente. A avaliação escrita será realizada no dia 27 de dezembro.

