Aumento em casos de covid, exonerações e candidatos recebendo auxílio; mais lidas

As matérias que mais repercutiram durante a semana nas redes sociais e no ContilNet estão disponíveis na nossa retrospectiva semanal.

Não deu tempo acompanhar? O momento é esse!

SEGUNDA-FEIRA

Gladson Cameli exonera secretários e diretores e Fagner Sales pode ter desviado R$ 10 milhões dos cofres públicos

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (9) o governador Gladson Cameli (sem partido) publicou decretos com mudanças em cargos públicos importantes no governo do Estado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uma investigação da Polícia Federal divulgada nesta segunda-feira (9), aponta que o candidato à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Fagner Sales (MDB), é dono de uma empresa que realizou esquema de corrupção avaliados em mais de R$ 10 milhões dos cofres públicos em Cruzeiro do Sul. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

TCU divulga identidade dos 45 candidatos do AC beneficiados com o auxílio emergencial e Moisés Diniz é internado com covid-19

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou, no último sábado (7), a identidade dos 10,7 mil candidatos às eleições deste ano que declararam patrimônio superior a R$ 300 mil, mas que receberam o auxílio emergencial. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Moisés Diniz, conselheiro do governo Gladson Cameli, foi acometido pela Covid-19 e encontram-se internado na unidade de saúde Pronto Clínica, em Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUARTA-FEIRA Candidatos não tomam posse e nomeações de professores são canceladas e documento mostra como agia PM lotado no gabinete de Rocha acusado de propagar fake news

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), o governador Gladson Cameli tornou sem efeito mais de 20 nomeações para cargos de professor da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE). CONFIRA NA ÍNTEGRA. A reportagem do ContilNet teve acesso a documentos que correm em segredo de justiça, que comprovam que o mandado de busca e apreensão expedido no último fim de semana, na residência do policial militar Fernando Freire Barreto, se deu por conta da propagação de ‘Fake News’ contra o candidato Roberto Duarte (MDB), quando ele ainda era pré-candidato. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUINTA-FEIRA Acre registra mais de 400 casos de coronavírus em 24h e briga de irmãos por lavagem de roupa termina em morte

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informou que o Acre registra 402 novos casos de contaminação pelo coronavírus no estado, nesta quinta-feira (12). Assim, o número de infectados subiu de 32.113 para 32.515 nas últimas 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Um homicídio foi registrado nesta quinta-feira (12) no bairro Airton Sena. Após uma discussão sobre uma lavagem de roupa, o irmão mais novo, identificado apenas como Ronicleudo, esfaqueou o mais velho no peito. Ivaneldo da Silva Tavares, de 33 anos, morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Cruzeiro do Sul e outras 6 cidades do AC voltam para a faixa laranja e vídeo mostra suspeitos de matarem professor no AC invadindo casa e saindo com malas

Após três meses e meio na bandeira amarela (fase de Atenção), a regional de saúde do Juruá/Tarauacá-Envira retrocedeu na classificação do nível de risco e agora se encontra novamente na faixa laranja (Alerta). O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (13), pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Uma equipe da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil (Dcore) começou a analisar nesta sexta-feira (13) imagens que mostram os dois suspeitos pelo assassinato do professor José Geraldo Alves, de 45 anos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

