No Acre, PSD foi o partido que mais fez vice-prefeitos, com cinco nomes

Partido do senador Sérgio Petecão se manteve com duas prefeituras no interior do estado

O PSD do senador Sérgio Petecão saiu na frente com folga na lista de vice-prefeitos eleitos no Acre. A legenda emplacou cinco nomes, entre eles na segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, com Henrique Afonso.

Os demais foram eleitos em Tarauacá (Maranguape), Feijó (Elson José), Marechal Taumaturgo (Valdelio Furtado) e Senador Guiomard (Ney do Miltão). Se o candidato do PP Tião Bocalom vencer no segundo turno, o PSB ganha mais uma vice-prefeitura, com Marfisa Galvão.

O MDB do senador Márcio Bittar fez três vices: Francisco Chagas, no Bujari, Gilberto Lira, em Sena Madureira, e Valdir Kaxinawá, em Santa Rosa do Purus.

O PT elegeu dois em chapa puro-sangue: Sargento Reginaldo Martins, em Assis Brasil, e Maria Auxiliadora, em Xapuri.

PROS e PSDB também emplacaram duas vice-prefeituras, cada. O primeiro em Rodrigues Alves, com Nilson Magalhães, e em Epitaciolândia, com o Professor Soares. Já os tucanos fizeram em Acrelândia (Graia) e Porto Walter (Guarsonio Melo).

Quem também elegeu dois: em Brasiléia, com Carlinhos do Pelado, e Plácido de Castro, com Professor Enilton Pena.

Veja a seguir mais vice-prefeitos eleitos no Acre por partido:

Republicanos: Angela Valente (Mâncio Lima)

PDT: Fernando Siã (Jordão)

DEM: Richard Lima (Capixaba)

PP: Toscano (Manoel Urbano)

PCdoB: Edna Cuiabano (Porto Acre)

