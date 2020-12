Após ser despejada, Raissa Barbosa mostra novo apartamento: ‘Bagunça’

Após ser despejada de seu antigo apartamento, Raissa Barbosa já encontrou um novo lar e fez a mudança nesta segunda-feira (28).

Mais animada que anteontem (26), quando recebeu a notícia de que deveria deixar o lugar onde vivia, a ex-participante de A Fazenda 12 mostrou um pouco do local onde passou a morar.

“Estou finalizando essa bagunça na minha nova casa. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Falta pouquinho (para organizar). Eu vou fazer um tour, mas calma”, disse ela nos Stories de seu Instagram.

No sábado, Raissa Barbosa compartilhou com os fãs o momento de desespero que vivia.

Aos prantos, comunicou que havia recebido uma ordem de despejo e que tentou negociar com os proprietários do apartamento onde vivia, mas eles teriam cobrado um valor muito alto para ela seguir no local.

“Querem me extorquir”, desabafou na ocasião.

“Antes de entrar no reality eu falei para o proprietário que eu ia ficar três meses fora, que ia transferir o dinheiro tudo bonitinho, direitinho para a conta dele. Se teria algum problema. E eu queria aumentar o contrato, porque tinha feito contrato só de quatro meses”, comentou ela.

Nos vídeos compartilhados nos Stories do Instagram, a vice-Miss Bumbum 2017 disse que o proprietário havia proposto que o contrato de locação fosse mensal, com renovação automática e que não haveria nenhum tipo de problema na negociação.

“Do nada, meia hora depois, ele me mandou mensagem dizendo que o outro proprietário pediu o apartamento. E eu achava que falava com o proprietário do apartamento, e depois eu descobri que não é dele. O proprietário pediu o apartamento e me deu pouquinhos dias pra sair. Eu não tenho como achar apartamento assim, em cima da hora”, comentou ela, aos prantos.

Ontem (27), Raissa já tinha encontrado um novo lar. E hoje ela fez a sua mudança. Pelos vídeos, dá pra perceber que o novo apartamento é um duplex.

