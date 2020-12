Bolsonaro lidera corrida presidencial em todos os cenários para 2022

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aparece na liderança da corrida presidencial de 2022 em todos os cenários, segundo um levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas. A divulgação dos dados aconteceu nesta sexta-feira (4).

Além de Bolsonaro, a pesquisa apresenta nomes como Sergio Moro, Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT), Guilherme Boulos (PSOL), João Doria (PSDB) João Amoêdo (NOVO), Lula (PT), Marina Silva (Rede), Luciano Huck, Flávio Dino (PCdoB) e Luiz Henrique Mandetta.

Cenários avaliados

O primeiro cenário colocado pela pesquisa tem Bolsonaro , Moro, Ciro, Haddad, Huck, Boulos, Amoêdo e Doria disputando o primeiro turno. Diante das possibilidades, 33,3% votariam no presidente. Sergio Moro aparece com 11,8%, Haddad com 8,8% e Ciro com 10% das intenções de votos.

O segundo cenário para as eleições presidenciais de 2022 substitui o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pelo ex-presidente Lula. Além dessa mudança, Marina Silva entra no lugar de Huck. Bolsonaro lidera nesse cenário, com 32,9%. Lula ficaria com 17,8% dos votos, enquanto Moro ficaria com 11,9% e Ciro Gomes com 7,7%.

O último cenário mantém o nome de Luciano Huck, além de adicionar Flávio Dino e Mandetta. Lula e Maria Silva saem deste terceiro cenário. A configuração se mostra a melhor para Jair Bolsonaro, que teria 35,8% das intenções de votos.

O Paraná Pesquisas entrevistou 2.036 eleitores por telefone em 26 estados e no Distrito Federal. A mostra foi realizada entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro de 2020, com eleitores maiores de 16 anos. A amostragem tem margem estimada de erro de aproximadamente 2%.

