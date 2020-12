Grêmio vence o Goiás e encosta no G-4 do Brasileiro

O Grêmio “colou” no G-4 do Campeonato Brasileiro. Com gols de Jean Pyerre -contando com uma falha do goleiro Tadeu- e Maicon, o time gaúcho bateu o Goiás por 2 a 1 nesta segunda-feira (30), na Arena, em jogo atrasado da sexta rodada. João Marcos marcou para o time esmeraldino.

Com 37 pontos, a equipe de Renato Gaúcho ocupa agora o sétimo lugar na classificação, mas tem a mesma pontuação do sexto colocado, o Santos, do quinto, o Palmeiras, e do quarto, o Internacional. O Goiás, por sua vez, com 16 pontos, é o último colocado.

Na próxima quinta (3), o Grêmio decide vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Guarani-PAR. O primeiro jogo, no Paraguai, foi 2 a 0 para o time gaúcho. Já o Goiás volta a campo também na quinta, mas para encarar o São Paulo pelo Brasileiro.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva) e Jean Pyerre; Ferreira (Pepê), Luiz Fernando (Everton) e Diego Souza (Churín). T.: Renato Gaúcho

GOIÁS

Tadeu; Taylon (Eron), David Duarte, Fábio Sanches e Jefferson; Ariel Cabral, Breno, Shaylon (João Marcos) e Keko (Rodrigues); Miguel Figueira (Henrique) e Fernandão (Rafael Moura). T.: Glauber Ramos Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Silva e Rodrigues (GRE); David Duarte e Miguel Figueira (GOI)

Gols: Jean Pyerre (GRE), aos 18min do 1ºT; Maicon (GRE), aos 22min, e João Marcos (GOI), aos 25min do 2ºT

