Festa de São Sebastião em Xapuri enfrenta desafio da pandemia e terá novo formato

A tradicional festa de São Sebastião em Xapuri, no interior do Acre, não será comemorada da mesma forma neste 20 de janeiro de 2021, por conta da pandemia do coronavírus.

O evento que reúne, aproximadamente, 15 mil pessoas em uma procissão de encerramento do período de devoção ao mártir católico, será substituído por uma carreata pelas ruas da cidade, quando o padroeiro, à distância e em cima de uma caminhonete, passará pelas ruas da cidade.

A informação foi dada pelo professor e radialista Nader Sarkis, um dos organizadores da festa, que neste ano lamentou profundamente a situação que se encontra o Acre e o resto do mundo. Na ocasião, o devoto explicou que a igreja local se mantem, financeiramente, a partir dos recursos arrecadados no novenário e que, por isso, há uma preocupação por parte dos fieis.

“É muito difícil esse momento que vivemos. Não teremos a oportunidade de, como nos outros anos, aproveitarmos a incrível experiência espiritual e de fé da procissão, por conta da pandemia”, explicou. “Nos preocupa muito o fato de a festa não acontecer como antes, tendo em vista que a igreja se mantem a partir dos recursos arrecadados nesse período”, continuou.

Antes da carreata, uma missa solene e sem público será transmitida ao-vivo pelas redes sociais da igreja e pela rádio difusora local, além do bingão eletrônico, que será às 20 horas. Serão 40 bezerros sorteados.

As novenas seguem acontecendo na igreja, com o limite de pessoas estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) e com as regras sanitárias vigentes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários