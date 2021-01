Variante do coronavírus no AC, retorno às aulas e bares fecham as portas; veja as mais lidas

Finalizamos a semana, mas não deixamos de trazer para você as matérias que mais repercutiram nos últimos dias.

Na nossa retrospectiva semanal, é possível conferir muita coisa das mais variadas categorias do nosso site.

SEGUNDA-FEIRA

Policial civil morre vítima da covid-19 e crianças retornam às aulas em Rio Branco

O policial civil Amoisio Severiano de Freitas Júnior, 46 anos, morreu na noite deste domingo (24), vítima da covid-19. Ele havia testado positivo para a doença há apenas 3 dias, ele passou mal na sexta-feira (22), procurou atendimento médico, mas acabou voltando para casa. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Mais de 600 alunos de pelo menos três escolas particulares em Rio Branco já retornaram às aulas nesta segunda-feira (25) para início do ano letivo de 2021. A informação foi confirmada pelo Sindicato das Escolas Particulares da Capital. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Médico no AC pede para ouvir barulho de avião pela última vez antes de morrer e Mário realiza sonho de andar de avião

O médico oftalmologista Laurence Huamani, de pouco mais de 50 anos, morreu na manhã desta terça-feira (26), no Hospital de Cruzeiro do Sul. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Conhecido por sempre caminhar pelas ruas de Rio Branco, Mário Lima, de 52 anos, finalmente realizou um de seus maiores sonhos: viajar de avião. “Ele vai passear em Santa Catarina”, disse a mãe. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Festão sertanejo ao lado do INTO e variante do coronavírus no Acre

Enquanto 130 pacientes da Covid-19 lutam pela vida no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), um grupo promove neste sábado (30) uma grande feijoada no Clube dos Oficiais, que fica ao lado da unidade que trata casos graves de coronavírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Durante uma entrevista à Rede Amazônica, no Jornal do Acre desta quarta-feira (27), a secretária adjunta de Saúde do Estado, Paula Mariano, disse que no estado há 6 casos suspeitos da variante amazonense do coronavírus, que tem sido apontada como um dos motivos para explosão de casos da covid-19 em Manaus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Gladson diz que vai efetivar o ‘bolsa enche o bucho’ e bares decidem fechar as portas no Acre

Depois de nove meses e nove parcelas – cinco de R$ 600 e quatro de R$ 300 -, o auxílio emergencial, pago pelo governo federal, chegou ao fim em dezembro do ano passado. Segundo dados do IBGE, cerca de 500 mil acreanos receberam a ajuda. Isso significa que em 56,7% dos domicílios do Acre, ao menos um morador recebeu o benefício. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Pelo menos três bares decidiram nas últimas horas fechar as portas no Acre de forma temporária por conta da Covid-19, que vem registrando números assustadores em toda a região. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Mãe solteira passa fome com dois filhos pequenos no AC e vagas para o Colégio Militar no Acre

O ContilNet foi procurado nesta quinta-feira (28) por uma mãe solteira com duas crianças pequenas que alega passar por dificuldades financeiras. O filho mais velho de Samia da Silva (26) tem apenas seis anos e não têm o que comer. Além dele, a mulher tem um bebê de 9 meses. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Polícia Militar e a Secretaria Estadual de Educação do Acre divulgaram na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (29), as normas do processo seletivo para ingresso de alunos no 6º ano do ensino fundamental II do Colégio Militar Estadual Tiradentes para o ano letivo de 2021. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários