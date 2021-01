Venha ser Uninorte: Conheça o curso de Farmácia na instituição

A graduação está entre as dez profissões com mais altas taxas de empregabilidade

O Curso de Farmácia do Centro Universitário Uninorte oferece uma grade de docentes especialistas e com ampla experiência que buscam, desde os primeiros períodos, proporcionar aos acadêmicos aulas práticas, para que eles desenvolvam suas habilidades profissionais ainda na graduação.

Ademais, a instituição dispõe de um Laboratório de Química de última geração, com estrutura moderna e equipamentos necessários para auxiliar na melhor formação dos acadêmicos. E também de um Biotério, espaço para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos a partir de plantas da Amazônia.

De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, o Brasil possui cerca de 100 mil farmácias e drogarias, sendo o sexto maior mercado farmacêutico do mundo. O mercado de trabalho para esta área está aquecido, devido aos altos investimentos para o desenvolvimento de novas tecnologias farmacêuticas, como a nanotecnologia (manipulação da matéria numa escala atômica e molecular).

O mercado de trabalho para o farmacêutico é amplo, oferecendo mais de 80 áreas de atuação. Dentre elas estão, verificação de normas sanitárias, manipulação de medicamentos e cosméticos, estética, análises clínicas e toxicológicas, farmácia hospitalar, indústria de alimentos e todos os níveis de atenção e promoção à saúde, além da pesquisa e docência.

Com base no elevado número de ingresso, a Uninorte oferece o Melhor Programa de Parcelamento Estudantil, o PARÇA. Com ele, o aluno estuda pagando parte das mensalidades durante o curso e o restante, sem juros, só depois de formado.

Para sua formação, escolha uma instituição devidamente capacitada que possa oferecer uma boa estrutura e ensino de qualidade. Inscreva-se no Vestibular do Centro Universitário Uninorte. Por meio do link https://vestibular.uninorteac.edu.br/.

