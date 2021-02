Acre só vacinou 28% dos indígenas contra a covid-19, diz levantamento

De acordo com um levantamento feito pelo G1 com base nas informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, apenas 28% dos indígenas no Acre foram vacinados contra o coronavírus até o momento.

No Acre, são 12.815 nativos, sendo que apenas 3.621 deles foram imunizados. Apenas 3% receberam a segunda dose.

O Brasil já deveria ter imunizado 431.983 indígenas contra a Covid-19. Mas mesmo com a inclusão dos aldeados entre os quatro primeiros grupos prioritários, apenas 164.592 foram vacinados no primeiro mês da campanha, de acordo com dados do governo.

Em todo o estado acreano, pouco mais de 14 mil doses, das mais de 50 mil disponíveis, foram aplicadas entre os grupos prioritários, que são idosos, profissionais da Saúde e indígenas.

O baixo percentual de vacinação no Brasil (62% ainda não tomaram nenhuma dose) é ainda maior entre os estados da Amazônia (71%).

