De volta ao Atlético-AC, Miller mira temporada vitoriosa: “Onde eu piso, as coisas acontecem”

O goleiro Miller, 25 anos, está de volta ao futebol acreano. O arqueiro desembarcou em Rio Branco na tarde desta quinta-feira (18) e se apresentou ao Atlético-AC no estádio Adauto Frota, o Frotão, no Segundo Distrito da capital. Ele chega na condição de titular da posição para a temporada.

Miller estava de férias fora do Acre desde que se desligou do Galvez, em dezembro do ano passado. No Imperador, o goleiro foi peça importante na conquista inédita do Campeonato Acreano.

Segundo o arqueiro, o calendário cheio do Atlético-AC para temporada foi fundamental na escolha de retornar ao clube, que defendeu em 2017 e 2019.

– Mais pelo calendário (meu retorno). Tive outras propostas, mas era só estadual. Aqui tem estadual e competições nacionais. Isso pesou bastante – explica.

Segundo o goleiro, a ideia era seguir no Galvez nesta temporada, mas o Imperador não aceitou que ele retornasse após a Copa Verde. O período de férias com a família pesou e ele acabou acertando do o Atlético-AC.

– Estava incerto no final do ano, estava pra retornar, mas eles voltaram muito cedo, voltaram em janeiro e eu pedi um pouco mais de tempo para ficar com a família e eles não liberaram. Então, cada um seguiu sua vida. Eu aceitei a proposta do Elison (Azevedo, presidente do Atlético-AC) e voltei. Vamos ser feliz aqui – finaliza.

Ainda que atuasse pela equipe rival, Miller revela que acompanhou os resultados inexpressivos do Atlético-AC na última temporada. O Galo Carijó foi vice-campeão estadual e terminou o ano sem vitórias na Copa do Brasil, Série D e Copa Verde. Em 2021, projeta um ano diferente, vencedor.

– Vamos trabalhar e empenhar o máximo pra conseguir nossos objetivos. Onde eu piso, as coisas acontecem. Vim pra cá, conseguimos acesso (Série C em 2017. Vim pra cá em 2019, fomos campeão estadual. Ano passado fui para o Galvez e fomos campeão estadual e até às oitavas da Série D, que é muito difícil. Espero esse ano repetir o mesmo feito – afirma.

O Atlético-AC aguarda a chegada de outros quatro reforços contratados. A estreia no Campeonato Acreano, que ainda não está confirmado para começa dia 7 de março, será contra o Andirá.

Os treinamentos estão suspensos devido ao decreto de emergência do Governo do Acre por causa da pandemia da Covid-19.

