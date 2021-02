Salmão, vômito e diarreia: os bastidores do estouro recorde de peso de Rafael Alves no UFC

Já no vídeo de sua agora infame passagem pela balança antes do “UFC Blaydes x Lewis”, é possível perceber Rafael Alves desolado com a situação em que se encontrava. O lutador paraense marcou 71,4kg e estourou o limite da categoria peso-pena (até 66,2kg em lutas que não valem cinturão) por 5,2kg, um recorde na história do Ultimate. Foi a primeira falha de Alves em bater o peso contratado em 28 lutas profissionais, e foi acontecer logo em sua estreia na maior organização de MMA do mundo.