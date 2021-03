Em bate papo sobre criptomoedas, Ruama Demir traz convidado especial

Convidado é trader profissional especializado no mercado de criptoativos

Muito provavelmente você já ouviu falar sobre criptomoedas. Não? E Bitcoin?! Já, né.

O vídeo de hoje traz um convidado especial, Francisco Filho da Menthory Trader, que é trader profissional especializado no mercado de criptoativos e num bate papo descontraído descomplicou esse ambiente do mundo de investimentos pra gente.

E ainda, nos brindou com um projeto novo da carreira dele. Quer saber mais, assista o vídeo abaixo!

Para outras informações da Menthory Trader entre em contato no whastapp (68) 9204-9596 ou no Instagram @menthorytrader e para outras doses, acesse @dosefinanceira no Instagram

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários