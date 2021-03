Ferj e clubes querem volta do público em jogos

Ideia é colocar convidados que já foram infectados pelo coronavírus em pequenas quantidades no Maracanã

Em reunião virtual com médicos dos clubes cariocas, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro colocou em discussão nesta sexta-feira a realização de testes de público nos jogos do Campeonato Carioca .

A ideia debatida é colocar alguns convidados de cada clube com IGG positivo para o coronavírus , ou seja, em tese imunizados, inicialmente apenas no estádio do Maracanã . O Fla-Flu da terceira rodada foi citado.

A intenção é que tudo seja colocado em prática, para quando o público for liberado pelas autoridades locais, todo o protocolo “Jogo Seguro” tenha seus procedimentos ajustados e o público seja controlado.

Leia mais em IG, clique AQUI!

Foto: reprodução

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários