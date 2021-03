Gabigol se pronuncia no Fantástico sobre ida a cassino clandestino

O atacante do Flamengo contou que estava jantando com amigos e não imaginava que o local teria muita gente

Gabigol decidiu dar a sua versão sobre o episódio em que foi detido pela polícia em um cassino clandestino, em São Paulo, neste domingo (14). No Fantástico, o atacante do Flamengo contou que estava jantando com amigos e não imaginava que o local teria muita gente.

“Eu fui convidado por amigos, realmente eu não sabia para onde eu estava indo. Quando eu cheguei no local, a gente queria jantar, eu moro em Santos e moro no Rio. Então, quando eu cheguei lá, eu comi com os amigos e quando eu estava indo embora, (a polícia) acabou chegando”, desabafou o jogador.

