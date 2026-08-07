Segundo Lucas, o objetivo é fazer com que os atletas locais tenham mais oportunidades

Lucas também faz críticas à falta de investimentos e de oportunidades para o futsal local. — Foto: Reprodução

A paixão pelo futsal levou o atleta e influenciador Lucas Santiago, de 22 anos, a transformar as redes sociais em uma ferramenta de divulgação e defesa da modalidade em Cruzeiro do Sul. Além de atuar dentro das quadras, ele produz conteúdos, transmite competições e busca mostrar o potencial dos jogadores do município.

Segundo Lucas, o objetivo é fazer com que os atletas locais tenham mais oportunidades e sejam vistos por equipes e competições de outras regiões.

“Eu sou atleta e influenciador. Sou um cara que ajuda muito o futsal, tenta dar a visibilidade necessária para o futsal cruzeirense. A gente busca cada dia tentar dar essa visibilidade para que, quem sabe, um dia esses meninos que foram campeões aqui do Open possam ter a oportunidade de jogar grandes competições e sair daqui do município para disputar competições fora”, afirmou.

O influenciador utiliza principalmente as redes sociais para acompanhar campeonatos, fazer transmissões ao vivo e mostrar o cotidiano dos atletas. A proposta, segundo ele, é aproveitar o alcance da internet para colocar o futsal cruzeirense em evidência e também chamar atenção para as dificuldades enfrentadas pela modalidade.

“Eu tento mostrar como está o nosso futsal e dar essa visibilidade porque é necessário. A internet é uma ferramenta que pode muito bem ajudar nessa questão”, explicou.

Lucas também faz críticas à falta de investimentos e de oportunidades para o futsal local. Para ele, a modalidade precisa voltar a receber atenção do poder público e das instituições responsáveis pelo esporte.

“Eu vou pedir ajuda a todos os órgãos políticos para que possam dar uma visibilidade maior para o futsal, ver o futsal com um pouco mais de olhar, porque a gente sabe que hoje, em Cruzeiro do Sul, o nosso futsal está respirando por aparelhos”, declarou.

O atleta lembra ainda que Cruzeiro do Sul possui tradição no futsal estadual, mas está há anos sem disputar o campeonato estadual da modalidade.

“O futsal cruzeirense é tricampeão estadual. Desde 2019 que não joga o estadual e nós ficamos aqui esquecidos. Desde a pandemia ficamos esquecidos do nosso futsal e ele merece voltar ao topo novamente”, destacou.

Além das transmissões de partidas, Lucas também produz conteúdos relacionados à sua própria rotina como atleta e ao cenário esportivo do município. A intenção é aproximar o público das competições e mostrar os talentos que surgem nas quadras de Cruzeiro do Sul.

Nas redes sociais, ele pode ser encontrado pelo perfil @LucasSantiago22, onde publica lives, conteúdos esportivos e registros do dia a dia do futsal cruzeirense.

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