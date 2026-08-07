08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Atleta usa redes sociais para dar visibilidade ao futsal de Cruzeiro do Sul

Segundo Lucas, o objetivo é fazer com que os atletas locais tenham mais oportunidades

Por José Halif, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Atleta usa redes sociais para dar visibilidade ao futsal de Cruzeiro do Sul
Lucas também faz críticas à falta de investimentos e de oportunidades para o futsal local. — Foto: Reprodução

A paixão pelo futsal levou o atleta e influenciador Lucas Santiago, de 22 anos, a transformar as redes sociais em uma ferramenta de divulgação e defesa da modalidade em Cruzeiro do Sul. Além de atuar dentro das quadras, ele produz conteúdos, transmite competições e busca mostrar o potencial dos jogadores do município.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo Lucas, o objetivo é fazer com que os atletas locais tenham mais oportunidades e sejam vistos por equipes e competições de outras regiões.

“Eu sou atleta e influenciador. Sou um cara que ajuda muito o futsal, tenta dar a visibilidade necessária para o futsal cruzeirense. A gente busca cada dia tentar dar essa visibilidade para que, quem sabe, um dia esses meninos que foram campeões aqui do Open possam ter a oportunidade de jogar grandes competições e sair daqui do município para disputar competições fora”, afirmou.

O influenciador utiliza principalmente as redes sociais para acompanhar campeonatos, fazer transmissões ao vivo e mostrar o cotidiano dos atletas. A proposta, segundo ele, é aproveitar o alcance da internet para colocar o futsal cruzeirense em evidência e também chamar atenção para as dificuldades enfrentadas pela modalidade.

“Eu tento mostrar como está o nosso futsal e dar essa visibilidade porque é necessário. A internet é uma ferramenta que pode muito bem ajudar nessa questão”, explicou.

Lucas também faz críticas à falta de investimentos e de oportunidades para o futsal local. Para ele, a modalidade precisa voltar a receber atenção do poder público e das instituições responsáveis pelo esporte.

“Eu vou pedir ajuda a todos os órgãos políticos para que possam dar uma visibilidade maior para o futsal, ver o futsal com um pouco mais de olhar, porque a gente sabe que hoje, em Cruzeiro do Sul, o nosso futsal está respirando por aparelhos”, declarou.

O atleta lembra ainda que Cruzeiro do Sul possui tradição no futsal estadual, mas está há anos sem disputar o campeonato estadual da modalidade.

“O futsal cruzeirense é tricampeão estadual. Desde 2019 que não joga o estadual e nós ficamos aqui esquecidos. Desde a pandemia ficamos esquecidos do nosso futsal e ele merece voltar ao topo novamente”, destacou.

Além das transmissões de partidas, Lucas também produz conteúdos relacionados à sua própria rotina como atleta e ao cenário esportivo do município. A intenção é aproximar o público das competições e mostrar os talentos que surgem nas quadras de Cruzeiro do Sul.

Nas redes sociais, ele pode ser encontrado pelo perfil @LucasSantiago22, onde publica lives, conteúdos esportivos e registros do dia a dia do futsal cruzeirense.

VÍDEO:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.