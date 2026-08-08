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Federação do Acre abre inscrições para quarta etapa do Circuito de Tênis de Mesa

Jogos ocorrem no fim de agosto na AABB Rio Branco; prazo para confirmação de atletas termina no dia 26

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Federação do Acre abre inscrições para quarta etapa do Circuito de Tênis de Mesa
Prazo de registro para os mesatenistas termina no dia 26 de agosto./Foto: Divulgação/FTMEAC

A Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre (FTMEAC) abriu o prazo de inscrições para a quarta etapa do Circuito Acreano. Os interessados em participar das disputas têm até o dia 26 de agosto para efetuar o cadastro na entidade.

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Os jogos estão programados para os dias 29 e 30 de agosto, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na capital. A organização disponibilizou vagas em oito categorias, divididas por faixa etária e nível técnico.

Na etapa anterior, disputada em junho com a participação de mais de 50 atletas, Weneddy Filgueira e Jéssica Jesus conquistaram os títulos da Absoluto D, a principal categoria das chaves masculina e feminina.

As partidas do sábado (29/8) começam às 15h com as chaves Mirim Masculino, Infantil Masculino, Infantil Feminino e Absoluto D Feminino. No período da tarde, das 17h às 19h, entram em quadra os competidores das categorias Master 40+ e Master 50+.

No domingo (30/8), o cronograma reserva o período da manhã, das 8h às 12h, para os confrontos do Rating B Masculino. A etapa termina à tarde, das 15h às 19h, com a definição dos vencedores do Absoluto D Masculino.

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