Homem morre eletrocutado ao salvar crianças após fiação cair sobre pula-pula

O caso aconteceu logo após um fio do poste de energia elétrica quebrar e cair em cima do brinquedo. Além do rapaz que faleceu, seis pessoas ficaram feridas. Uma criança de 4 anos está internada em estado grave.

Na tarde deste domingo (21), durante o velório da vítima, a irmã do auxiliar, Simone Cristina Rodrigues, de 47 anos, disse ao G1 que as crianças brincavam no pula-pula em frente a casa da avó, e o irmão dela, que era vizinho, estava em frente à casa dele quando o fio do poste quebrou.

“Era por volta de 15h30, não estava chovendo nem nada. As crianças estavam pulando, brincando, quando o fio do poste soltou e partiu bem em cima do pula-pula. Começou a pegar fogo, as mulheres começaram a gritar. Inclusive uma grávida, mãe de uma das crianças. Meu irmão viu o que aconteceu e saiu correndo para salvar as crianças”, contou.

Segundo a família das crianças, dentro do brinquedo estavam três: uma menina de 2 anos, a irmã dela, de 6 anos e o primo, de 4 anos. Quando a menina de seis anos sentiu o choque, pulou e correu para fora do brinquedo. Ficaram apenas as duas crianças.

O menino de 4 anos está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 70% do corpo queimado.

“Meu irmão foi lá e tirou primeiro a bebêzinha. Uma outra pessoa tentou pegar o garotinho, mas na hora colou o cabelo da criança no brinquedo. E depois outras pessoas foram ajudar, inclusive o pai da bebê de dois anos que também ficou ferido”, disse.

“Eu não acho justo, não é a primeira vez que tem problema com fiação, transformador de energia. A empresa fala que é por conta de linha de papagaio, mas aconteceu do nada. A minha mãe ficou sem o filho dela, ele ajudava ela também. Ele era conhecido e todo mundo gostava dele”, disse Simone.

O G1 buscou um posicionamento da Eletrobras Amazonas Energia, mas ainda não obteve resposta.