Músico acreano João Donato toma segunda dose da vacina: “Fora, Bolsonaro”

A lenda da música popular brasileira, o acreano João Donato, tomou nesta quinta-feira (11) a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Ele tem 86 anos e mora há décadas no Rio de Janeiro, onde grava e compõe.

Donato, que nasceu em Rio Branco, chegou ao local de vacinação ouvindo música no fone de ouvido e com o seu inseparável boné. “Mais uma dose e a vontade de ver todos vacinados”, escreveu o pianista, em seu perfil no Instagram.

Ele aproveitou a publicação e pediu, por meio de hashtag, “Fora, Bolsonaro”. Além disso, enalteceu o Sistema Único de Saúde (SUS).

Um dos orgulhos do Acre, Donato é um dos músicos de jazz e bossa nova mais brilhantes do Brasil, autor de pérolas como “Amazonas” e “A Rã”. Ele já gravou com nomes de igual peso, como Gal Costa, Gilberto Gil, entre outros.

