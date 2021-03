Libertadores 2021 pagará R$ 1,6 bilhão: veja premiação por fase

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (25/3) a premiação que será paga aos times participantes da Copa Libertadores 2021.

Torneio de maior visibilidade na América do Sul, ele pagará ao campeão nada menos do que US$ 15 milhões (R$ 84,3 milhões). O valor total será de US$ 300 milhões (R$ 1,6 bilhão).

O valor atraente será ainda maior porque a cada nova fase da competição os times que avançam são premiados.

Para se ter uma ideia, os clubes garantidos na fase de grupos irão embolsar US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) a cada rodada como mandante – são três ao todo.

A partir das oitavas, o valor aumenta gradativamente, até o grande prêmio de US$ 15 milhões.

Até o momento, o Brasil está representado na fase de grupos por Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Já Grêmio e Santos ainda precisam superar uma fase para se garantirem nas chaves.

Veja a premiação a cada fase:

Primeira fase da Pré-Libertadores – 350 mil de dólares (R$ 1,9 milhão)

Segunda Fase da Pré-Libertadores – 500 mil de dólares (R$ 2,8 milhões)

Terceira Fase da Pré-Libertadores – 550 mil de dólares (R$ 3 milhões)

Fase de grupos – 1 milhão de dólares (a cada rodada como mandante) (R$ 5,6 milhões)

Oitavas de final – 1,05 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões)

Quartas de final – 1,5 milhão de dólares (R$ 8,4 milhões)

Semifinal – 2 milhões de dólares (R$ 11,2 milhões)

Vice-campeão – 6 milhões de dólares (R$ 33,7 milhões)

Campeão – 15 milhões de dólares (R$ 84,3 milhões)

(Foto: Buda Mendes/LatinContent via Getty Images)

