Para salvar a própria mãe, jovem de 16 anos desarma, esfaqueia e mata padrasto violento

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, suspeito de matar o padrasto em Piedade, bairro de Jaboatão dos Guararapes. De acordo com registro policial, o jovem teria esfaqueado o homem para proteger a própria mãe que estava sendo ameaçada pelo companheiro.

O caso aconteceu na manhã do domingo (21). Por respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a reportagem não vai identificar o nome dos envolvidos, nem o endereço exato de onde o caso aconteceu, para preservar a identidade do menor de idade.

Ao chegar no local, a Polícia conversou com testemunhas. No registro do Boletim de Ocorrências, o irmão da vítima disse que o homem estava bebendo com a companheira. Na ocasião, o homem teria tentado agredir a mulher com uma faca.

Reação

Neste momento, o jovem de 16 anos revidou, tomou a faca das mãos do suposto agressor e desferiu, segundo a Polícia Civil, um golpe contra o homem. Nem mãe nem filho fugiram e foram levados até a delegacia prestar esclarecimentos. O jovem confirmou que desferiu o golpe no padrasto para salvar a mãe.

O jovem foi apreendido e vai ser apresentado ao Ministério Público para que o processo possa ter andamento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários