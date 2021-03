Rio Branco tem apenas dez leitos clínicos vagos para pacientes com Covid-19

Dos 190 leitos de enfermaria existentes em Rio Branco para tratar casos potencialmente graves da Covid-19, apenas 10 estão vagos nesta quinta-feira (25), segundo boletim de assistência à saúde do governo do estado. A taxa de ocupação é de 94,7%.

No Alto Acre, das 20 vagas, apenas sete estão ocupados, com taxa de ocupação de 35%.

Já em Cruzeiro do Sul, no Hospital Regional do Juruá, dos 104 leitos existentes, 55 estão livres. A taxa de ocupação é de 47%.

