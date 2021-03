Zé Marco fala sobre rival do Atlético-AC na Copa do Brasil e espera liberação do futebol

O sorteio que definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, nessa terça-feira (3), colocou o Atlético-AC contra o Picos-PI.

O Galo Carijó, melhor posicionado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), joga fora de casa e tem vantagem do empate para avançar.

O técnico Zé Marco, que está de volta ao Atlético-AC após seis temporadas, diz que tem estudado o adversário.

Sem poder comandar treinos coletivos, em virtude do decreto governamental, ele conta que tem passado atividades individuais aos jogadores.

– Adversário que a partir desse momento nós começamos a estudar e procurar o máximo de informações. Sabemos que não temos a possibilidade de treinar devido ao decreto. Temos passado alguns trabalhos individuais para os atletas para eles estarem na melhor condição – explica.

O Picos-PI está na disputa do Campeonato Piauiense, mas não faz boa campanha.

Até o momento soma dois empates e uma derrota em três jogos. Já o Atlético-AC ainda não estreou na atual temporada. O Campeonato Acreano, previsto para começar neste fim de semana, deve ser adiado.

– Vamos enfrentar um adversário que já temos ritmo de jogo, mas é um adversário que acreditamos que temos a possibilidade de avançar, que é nosso principal objetivo nesse momento – afirma Zé Marco.

– É um jogo de suma importância, nós necessitamos de avançar de fase. Somos sabedores disso pela questão financeira, que nos dá um suporte maior para temporada. Em cima disso que estamos conversando e procurando alinhar o máximo de trabalho que está sendo possível fazer nesse momento – completa.

Questionado sobre o quando o atraso na preparação pode prejudicar o Atlético-AC, Zé Marco diz que será preciso pular várias etapas do planejamento para colocar uma equipe em campo.

– O planejamento já foi comprometido. Como frisei, nós estamos passando trabalhos da maneira que é permitido e esperançosos que libere o mais rápido possível para seguir o planejando, pulando várias etapas. Não teremos tempo hábil para condicionar, definir sistema (de jogo), equipe ideal. Então teremos que pular etapas. Vamos nos preparar única e exclusivamente para esse jogo. A partir desse jogo, a gente passa a planejar o restante da temporada – finaliza.

O duelo entra Atlético-AC e Picos-PI está programado para o dia 16 de março (terça-feira), a partir das 16h (de Brasília), no estádio Helvídio Nunes de Barros, na cidade de Picos, no interior do Piauí.

(Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários