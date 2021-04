Jovem que morreu em acidente na Estrada do Calafate era atleta de handebol

A morte precoce da jovem Kédma Maria Oliveira de Souza, de apenas 26 anos, ocorrida na madrugada deste sábado comoveu as redes sociais.

Amigos e familiares da jovem lamentaram o sua partida. ” Acordar com uma notícia triste dessa não é bom para ninguém, imagina para seus pais e familiares, somente Deus para confortar em um momento difícil assim. Conheço a Kedma desde bebê, cresceu aqui em Xapuri, tão linda, ruivinha, correndo aqui pela Rua da Gaveta, no comércio do vô Murilo Américo. Me corta o coração saber que ela perdeu a vida, tão novinha, mas não podemos contestar a vontade de Deus. Ficam as lembranças boas de sua passagem pela terra. Peço à Deus que conforte o coração do casal meus amigos Sérgio Américo( Chonco) e Mira, e de toda a família que sofre a partida”, disse uma usuária do Facebook.

Segundo relatos da polícia, o acidente que ceifou a vida da jovem que trabalhava em um supermercado da Capital aconteceu na Estrada do Calafate, Kédma trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha Neo, 125, de cor vermelha e placa QLZ-0059, quando atingir um buraco na pista, perder o controle da moto se desequilibrou e bater a cabeça violentamente contra o asfalto. A vítima estava usando capacete, mas acabou perdendo muito sangue e inclusive teve perda de massa encefálica.

O marido dela estava logo atrás, em outra moto e presenciou todo o acidente. A jovem era natural de Xapuri e já foi jogadora de handebol tendo atuado em times como Brasileia da Ponte Preta, Ressaca e Assermurb.