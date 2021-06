Acre pode avançar para bandeira verde nesta sexta, dependendo de avaliação do governo

O Governo do Estado divulga nesta sexta-feira (25) a nova classificação de nível de risco, em coletiva à imprensa marcada para 11h.

O Acre, que está na bandeira amarela (nível de atenção) pode progredir para o verde, se manter onde está ou regredir, dependendo dos novos números de infecções, internações e mortes dos últimos 15 dias.

O Estado está no nível de atenção desde a metade de maio.

Com a Bandeira Amarela, todos os setores comerciais, sociais e religiosos podem atender com a capacidade ampliada para 50%, seguindo ainda todas as medidas sanitárias vigentes de acordo com a Resolução Nº 18, do governo do Estado.

Estão permitidas de retomar também competições de futebol profissional, amistosos e treinamentos no âmbito das entidades vinculadas à Federação de Futebol do Acre; além de escolinhas de futebol para o público infantil e atividades do atletismo. Teatros, cinemas e apresentações culturais também poderão retomar com os devidos cuidados.

Eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, bem como eventos comemorativos e sociais, tais como casamentos, aniversários e outros tipos de confraternizações realizados em igrejas, cerimoniais, restaurantes e buffets podem retomar com capacidade limitada a 50% dos espaços.