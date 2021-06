Vídeo: homem é preso em táxi com mais de 11kg de cocaína no interior do Acre

A Polícia Civil em Cruzeiro do Sul por meio do Núcleo da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) realizou trabalho investigativo o que identificou e prendeu, em flagrante delito, A. F. G. , de 24 anos, pelo crime de tráfico interestadual de entorpecente.

O trabalho investigativo da equipe da DRACO/CZS, coordenado pelo delegado Heverton Carvalho monitorou o investigado que é oriundo de Altamira/PA, e havia embarcado em um táxi lotação com destino a capital Rio Branco. De acordo com a investigação toda droga seria levada para o município de Alatamira no Pará.

Diante dos fatos levantados pela investigação, a DRACO de Cruzeiro do Sul pediu apoio à Delegacia de Feijó, coordenada pelo delegado Railson Ferreira que, de pronto, montou equipe de agentes e realizou barreira na BR-364 na entrada do município de Tarauacá logrando êxito na apreensão do entorpecente.

O investigado trafegava em um táxi/lotação na condição de passageiro, estratégia usada pelo indivíduo pra driblar a a Policia.

A droga, mais de 11,210kg de Cloridrato de Cocaína, estava acondicionada em pacotes dentro de um compressor de refrigeração que teve que ser cortado com uma ferramenta apropriada.

Diante dos fatos, o investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido a delegacia de Tarauacá para lavratura de auto de flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.