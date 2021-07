Defensoria Pública do Estado do Acre reúne parceiros para apresentação do projeto Rhuamm

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), por meio do Núcleo da Cidadania, reuniu na manhã desta quarta-feira, 28, representantes da Casa Civil do município, da Secretaria Municipal de Educação (Seme), da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) e dos três Conselhos Tutelares de Rio Branco para apresentar o projeto da Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos (Rhuamm).

O encontro serviu, ainda, para o alinhamento das parcerias para promoção de ações conjuntas de cidadania, direitos humanos e proteção dos direitos da criança e do adolescente, por meio do desenvolvimento do projeto.

O projeto Rhuamm busca formar e capacitar profissionais da rede pública municipal estabelecendo uma equipe multi e interdisciplinar apta a acolher e promover o atendimento de crianças vítimas de violência na faixa da primeira infância, em consonância com o Plano Estadual Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (PEDDHCA) 2021-2030.

O público-alvo do projeto são crianças de 0 a 12 anos, em situação de vulnerabilidade extrema e vítimas de violência.