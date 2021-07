Ex-vereador é preso por matar amante e enterrar corpo em cova de 3 metros de profundidade

A prisão do ex-vereador aconteceu durante a operação Mendax , que investigava o desaparecimento de Edilene desde 13 de abril.

Enquanto os agentes cumpriam mandados de busca em Ji-Paraná, Obadias acabou se contradizendo no depoimento e acabou confessando que matou a mulher com quem teria uma relação extraconjugal e enterrou a amante na frente da casa onde moraria.

A Polícia Civil então chamou uma pá-carregadeira e escavou a área por cerca de sete horas, até que localizou a ossada de Edilene, na frente do imóvel rural.

Segundo o delegado Júlio César de Souza Ferreira, a ossada estava enterrada junto de outros pertences de Edilene, como o capacete de moto e a bolsa com documentos pessoais.

“Ele disse que a vítima foi até a chácara dele [em 13 de abril] e ele achou que que ela ia matá-lo e então acabou perdendo a cabeça e cometendo o ato e enterrando em seguida no local onde estavam”, contou o delegado Júlio César à Rede Amazônica.

Ainda segundo o delegado, a polícia já suspeitava que Obadias pudesse ter matado a mulher, no entanto ainda tentavam saber a motivação.

“A gente já tinha representado pela prisão temporária dele, e busca apreensão na chácara, pois já tínhamos bastante elementos que foi ele o autor do fato, mas não tínhamos o corpo ainda. Inicialmente ele foi indiciado pelo crime de latrocínio. Por isso já tínhamos conseguido essa ordem judicial e fomos cumprir na manhã de quinta-feira”, relatou o delegado.

Na propriedade foram feitas várias buscas, inclusive com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que mergulhou em represas para tentar localizar o corpo da vítima.

A reportagem tenta contato com a defesa do ex-vereador preso por homicídio culposo. Ele segue preso no presídio Agenor Martins, em Ji-Paraná.