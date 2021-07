Gracyanne Barbosa abaixa a calça após o treino e acaba mostrando outra coisa

Gracyanne Barbosa nunca se importou com a exposição do seu corpo por conta do seu trabalho como musa fitness, mas tem ousado ainda mais nas últimas publicações.

Em uma das mais recentes, a morena surpreendeu nos Stories do Instagram, ao abaixar ainda mais sua roupa depois do treino e mostrar como ficou a sua virilha na sequência.

A publicação foi feita na manhã desta quarta-feira (30), quando seu abdômen sarado preencheu toda a tela do celular dos internautas, com os músculos saltando.

Discreta na legenda, a famosa limitou-se a escrever: “Cardio”. E os fãs, claro, foram ao delírio. No último sábado (26), a morena surgiu se exercitando nos Stories.

Novamente, depois de tudo, ela mostrou como ficou o seu corpo suado. Foi aí que, usando uma camiseta branca sem nada por baixo, Gra acabou deixando tudo marcado por fora.

Para completar, a famosa ainda fez questão de mostrar que abaixou a peça íntima de baixo e acabou deixando a marquinha em evidência.

Na legenda, ela inspirou seus admiradores ao disparar: “Foco e determinação”. A publicação foi feita dias depois de uma mudança radical no seu visual.

Recentemente, Gracyanne Barbosa, que sempre foi conhecida por seus longos fios pretos, apareceu com mechas loiras.

Em uma sequência de fotos fazendo carão e poses, a influenciadora legendou: “Prazer a nova Gracyanne”.

“A mudança nem sempre é algo negativo. Existem momentos em que, se optarmos por mudar, acabamos nos tornando uma versão melhor de nós mesmos. Mas só saberemos se aceitarmos mudar“, completou.

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Nossa, tive que olhar as três fotos pra reconhecer! Incrível, ficou linda”, afirmou uma fã. “Que musa!”, disse outra. “Mulher, você é linda até careca“, declarou mais uma.

Apesar dos diversos elogios, houve internautas que não acreditaram na transformação. “É claro que é peruca ! Ela ama o cabelo preto, gente”, pontuou uma admiradora. “Também acho que é trollagem”, escreveu uma segunda.

Apesar disso, essa não foi a primeira vez que Gracyanne Barbosa surgiu diferente nos últimos tempos.

Confira: