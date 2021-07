Náuas supera o Andirá e mira o G-4 do estadual

Após dois jogos sem vitória pelo Campeonato Acreano-2021, o Náuas, enfim, venceu na sua terceira apresentação na competição.

Neste sábado (24), no estádio Arena da Floresta, o Cacique do Juruá derrotou o Andirá por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Euller, aos 19 minutos do segundo tempo.

Como fica

Com a primeira vitória na competição, o Náuas chegou aos quatro pontos e assume momentaneamente a quarta posição na tabela de classificação, juntamente com o Humaitá, mas o time do Vale do Juruá cai para o quinto lugar nos critérios técnicos. O Andirá, que ainda não somou pontos, é o lanterna do estadual.

Próximos jogos

O Náuas retorna a campo no próximo dia 31 de julho para encarar o São Francisco. O duelo ocorre na Arena da Floresta, às 15h. Por outro lado, o Andirá terá compromisso pelo estadual somente no próximo dia 4 de agosto, quando encara o Rio Branco na Arena da Floresta, às 17h.