Calendário da quinta parcela do auxílio emergencial tem data para ser liberado

O governo federal e a Caixa devem anunciar amanhã (10) o calendário da quinta parcela do auxílio emergencial.

Segundo a colunista Carla Araújo, a ideia é finalizar a entrega da PEC do Bolsa Família, prevista para hoje, e depois soltar o calendário completo dos pagamentos do auxílio em agosto.

O valor médio do benefício é de R$ 250 por família e será pago até outubro. A expectativa é que o pagamento comece nos próximos dias, provavelmente na segunda quinzena do mês. O calendário do Bolsa Família, por exemplo, prevê o início dos pagamentos no dia 18.

O auxílio emergencial foi criado em abril do ano passado pelo governo federal para atender pessoas em situação de vulnerabilidade afetadas pela pandemia da covid-19.

Ele foi pago em cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1,2 mil para mães chefes de família monoparental) e depois estendido até 31 de dezembro de 2020, em até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada.

Neste ano, a nova rodada de pagamentos prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. As famílias, em geral, recebem R$ 250; a família monoparental, chefiada por uma mulher, recebe R$ 375; e pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150.