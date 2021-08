Com 24 equipes e abertura no dia 13 de outubro, CBF divulga tabela básica da Copa Verde 2021

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, a tabela básica e o regulamento da Copa Verde de 2021. Com 24 times convocados e o mesmo formato da edição de 2020, o torneio interestadual será disputado entre os dias 13 de outubro e 1º de dezembro.

Primeira e segunda fases serão disputados em jogos únicos, tendo em vista que o mandante será o time melhor posicionado no ranking nacional de clubes da CBF. A partir da terceira fase, no caso as quartas de final, serão jogos de ida e volta, com a ordem dos mandos decidida em sorteio.

