Com investimento de R$ 1,5 milhão, parques do Tucumã e da Maternidade serão revitalizados

O Governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco anunciaram a revitalização dos parques da Maternidade e Tucumã. Com previsão de início das obras para os primeiros dias de setembro, os poderes executivos estaduais e municipais pretendem investir de R$ 1,5 milhão e entregar os dois pontos turísticos do Acre antes do final do ano.

Desde o ano passado, ainda na gestão da então prefeita Socorro Neri, os dois parques públicos passaram a ser gerenciados pelo Município e vai permanecer assim com um novo acordo que será formalizado por meio do termo de cessão assinada pelo governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom.

“Há oito anos esses espaços não recebem manutenção, mas agora serão realizadas a recomposição de pavimentos dos espaços públicos, as pontes e a sinalização vertical e a troca de equipamentos. Após todos os reparos, o governo irá repassar os parques para a responsabilidade da Prefeitura de Rio Branco definitivamente”, explicou o o secretário de Infraestrutura do Estado, Cirleudo Alencar.

Com uma extensão de seis quilômetros, o Parque da Maternidade foi inaugurado em 2018, em uma obra de R$ 30 milhões na gestão de Jorge Viana (PT). Além de ponto turístico, o Parque da Maternidade já foi uma rota gastronômica do estado e perdeu esse potencial devido ao abandono. A insegurança, falta de iluminação e outras manutenções fez muitos empreendimentos fecharem as portas.

Um pouco mais novo, o Parque do Tucumã é hoje o principal ponto de encontro aos fins de tarde e, especialmente aos fins de semana. Valorizado com a recente construção do Lago do Amor, o local recebe famílias e praticantes de atividades físicas.

“Estamos fechando detalhes técnicos com a empresa que já foi contratada e o orçamento financeiro que a Secretaria de Fazenda já disponibilizou. Essas obras vão beneficiar a população com um espaço reformado e também vão fortalecer a cadeia produtiva da construção civil, gerando emprego e renda para mais de 200 pessoas, só no Parque Tucumã”, pontuou o secretário.