CR7 vai demolir marquise de cobertura após polêmica

O craque português Cristiano Ronaldo vai demolir uma marquise construída em sua cobertura localizada em Libos, capital portuguesa. CR7 foi notificado pela Câmara Municipal após uma vistoria no imóvel detectar que a nova instalação não correspondia ao projeto inicial do imóvel. A informação foi publicada no portal “O Globo”.

De acordo com a publicação, o craque poderia optar por alterar a estrutura para manter a marquise dentro da regulamentação, ou demolir a obra. O prazo para realizar os ajustes e manter a marquise expirou nessa quarta-feira (11/8). Sem as mudanças, a instalação será demolida. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!