Dois atletas do Acre representam o estado nas Paralimpíadas de Tóquio

Diferentemente do que ocorreu nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que não teve nenhum atleta do Acre representando o estado na delegação, os Jogos Paralímpicos 2020, que começa no dia 24 de agosto e vai até 05 de setembro na capital japonesa, contará com a participação de dois atletas velocistas naturais do estado: Edson Cavalcante Pinheiro, de Cruzeiro do Sul, e Jerusa Geber dos Santos, de Rio Branco.

Ambos os atletas já são veteranos nos Jogos Paralímpicos, inclusive com histórico de medalhas. Jerusa já conquistou medalha de bronze nos 200m rasos em Pequim 2008, e prata nos 100m e 200m rasos em Londres 2012. Nas Paralimpíadas Rio 2016, ela ficou 4º lugar nos 100m e 7º lugar nos 200mts. Já Edson, venceu o bronze nos 100m rasos na última edição paralímpica, além de sete medalhas em edições Parapan-Americanas.

Além deles, também haverá a presença de dois técnicos, também oriundos do Acre: Alix Irene, da Confederação Brasileira de Hipismo, e Akos Angyal, da canoagem, ambos provenientes de Acrelândia.

A delegação conta com 260 atletas, sendo 164 homens e 96 mulheres, incluindo atletas sem deficiência como guias e goleiros, além da comissão técnica e médica. No total, são 434 pessoas. Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a meta é colocar o Brasil entre as dez potências nos Jogos Paralímpicos. Na última edição, ocorrida no Rio de Janeiro em 2016, o país conquistou medalhas em todas as modalidades, ficando em 8º lugar no quadro geral com o total de 76.

Os Jogos Paralímpicos de Verão Tóquio 2020 terá o total de 23 modalidades e começa nesta terça-feira (24) com a cerimônia de abertura às 6h (horário do Acre), a ser transmitida na Rede Globo e nos canais do SporTV.