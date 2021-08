Em Sena Madureira, Bombeiros registram seis ocorrências de queimadas em um único dia

O Corpo de Bombeiros de Sena Madureira vem se desdobrando para atender as ocorrências de incêndios registradas diariamente. Somente nesta segunda-feira (16), seis ocorrências foram relatadas ao 193, sendo que uma delas, no Cassirian, não for possível ser atendida em virtude da equipe se encontrar debelando as chamas em outro local.

Um dos incêndios se deu nas proximidades da Escola Estadual Assis Vasconcelos que fica na região do Bairro Bom Sucesso.

Segundo o sargento C. Queiróz, do Corpo de Bombeiros de Sena, os militares começaram os trabalhos por volta das 19 horas e só foi possível controlar o fogo às 22:33 horas. “Foi feito todo um trabalho para evitar que as chamas atingissem as residências ou até mesmo a escola Assis Vasconcelos. Mais uma vez pedimos a colaboração da comunidade no sentido de evitar tal prática, visto que, não podemos atender todas as ocorrências simultaneamente”, salientou.

Além da área urbana, muitos focos de queimadas também estão sendo verificados às margens da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco.

Fotos: ContilNet