Morcego faz peneira na manhã deste sábado, no CT do Juventus

Na busca de descobrir novos talentos para a base do Andirá EC, ocorre neste sábado (28), a partir das 8h da manhã, no campo do Juventus, a peneira da agremiação morcegueira para atletas com idade entre 10 a 15 anos.

De acordo com o coordenador da base do Morcego, técnico Kinho Brito, o objetivo da peneira será escolher atletas para as equipes sub-11, sub-13 e sub-15, além de proporcionar momentos de inclusão social. Kinho comentou ainda que não haverá cobrança de taxa de inscrições aos participantes.

Os atletas interessados em participar da peneira precisam comparecer ao local devidamente uniformizados (chuteira, meião, calção, camisa, máscara e garrafinha d’água).

“Estamos ainda passando por um momento de pandemia e estamos seguindo as orientações sanitárias para o bem estar de nossos atletas e profissionais envolvidos no projeto”, disse Kinho.

O projeto para o fortalecimento da escolinha de futebol do Andirá será coordenado pelo técnico Kinho Brito, juntamente com os professores Léo Roche, Erismeu Silva e Bruno, todos ex-jogadores e profissionais de Educação Física. O grupo Arasuper e a Academia Blue Fit apoiam o projeto.

“Estamos montando uma equipe com profissionais qualificados e não podemos deixar de agradecer o apoio do grupo Arasuper e da Academia Blue Fit”, comentou Kinho Brito.