Corpo de Eliza Samudio tem paradeiro revelado e mulher expõe o que o goleiro Bruno fez

Além do crime cometido por Suzane von Richthofen, outro caso que chocou acabou sendo a morte de Eliza Samudio. Os acontecimentos com a atriz e modelo ocorreram no ano de 2010. Na ocasião, uma grande investigação acabou sendo montada para descobrir o paradeiro da mulher.

Na época, uma das testemunhas relatou aos investigadores do caso que Eliza Samudio teria sido morta por estrangulamento. Em seguida, o cadáver teria sido esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto. O fato é que Bruno, então goleiro do Flamengo, entrou na mira da polícia.

Apesar de não encontrarem o corpo, o homem acabou sendo condenado pelo crime. Devido a isso, o goleiro Bruno acabou perdendo patrocínio e viu tudo desmoronar em sua vida. Desde o desaparecimento de Eliza Samudio, uma série de teorias acabaram sendo criadas para abordar o assunto.

Durante as investigações, a defesa do goleiro Bruno chegou a apurar a veracidade de uma carta. Na época, o advogado do assassino disse que a mensagem veio através de um presidiário. Segundo o defensor, o homem contou que a modelo mudou de nome, fugiu para a Bolívia e depois para a Europa.

Sensitiva aponta teoria para o sumiço do corpo de Eliza Samudio

Para Lene Sensitiva, o goleiro Bruno usou um método específico para não encontrarem o corpo da mulher. Segundo a paranormal, ela teve acesso às informações, pois manteve contato com o espírito de Eliza Samudio. Isso porque a modelo entrou em contato através de uma carta psicografada.

“Primeiro ele sufocou ela, depois cortou partes de seu corpo e depois ele jogou soda cáustica. É por isso que o corpo dela nunca será encontrado. Pois, o corpo dela acabou sendo todo derretido. Não tem um vestígio”, contou Lene Sensitiva. Aliás, a linha apontada pela mulher acabou surpreendendo.