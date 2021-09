“Homem Aranha” por vários furtos na região do Manoel Julião em Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira, 20, a Policia Civil por meio da Delegacia do Tucumã, prendeu o Nacional C. A. da C. A , 31 anos , vulgo “Homem Aranha” investigado pela pratica de roubo.

O preso estava sendo investigado pelo cometimento de vários furtos a apartamentos em prédios do Conjunto Habitacional Manoel Julião.

De acordo com a investigação o preso ganhou a alcunha de “Homem Aranha” pelo fato de escalar muros e prédios para furtar objetos das vítimas.

O investigado foi preso por força de mandado de prisão que foi cumprido na manhã desta segunda-feira. O preso, ao chegar a delegacia para procedimento cabível, ameaçou a autoridade policial que por sua vez lhe deu voz de prisão.

Ele foi conduzido ao presídio e em seguida colocado à disposição da justiça.

Ainda de acordo com a investigação, o preso fez pelo menos oito vítimas, entretanto, a investigação aponta que mais pessoas possam ter sido vitimas do bandido e pede que compareçam a delegacia para registrar a ocorrência.