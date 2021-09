Marcelo Falcão deve pensão e deixa filha sem plano de saúde e faculdade

De acordo com fontes da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ex-vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão está sem pagar a pensão da filha Agatha Cristal Silveira, de 22 anos, mesmo sendo comprovada a paternidade em 2016. Sem receber o dinheiro do pai, além de não receber por custos de alimentação, a moça está sem plano de saúde e sem poder pagar pelos custos das faculdade.

Ainda segundo Fábia, o atraso da pensão já dura um ano e gira em torno de R$70 mil, após o artista alegar miséria. A colunista procurou a jovem mas não foi localizada. Porém, uma pessoa próxima informou que todas as informações são verídicas. E sim. Agatha está sem receber nada. “”Se fosse em outro país, ele ia passar vergonha, mas aqui a justiça é lenta”, disse a fonte.

E ainda pondera: “Se não me falha a memória, ele bloqueou a própria filha no Instagram, mora em uma mansão e está em um bom momento da carreira, gravando com Hungria, Filipe Ret, Ice Blue, Melin, fazendo lives e até um programa com o Bruno de Lucca para a Chevrolet”. Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: isso vem se arrastando há mais de uma década”.

Relembre o caso:

Em 2017, Falcão foi surpreendido com a notícia de que teria uma filha com 17 anos e comentou sobre a paternidade com os fãs após a imprensa noticiar o fato. “Vou contar uma história bem difícil para mim aqui. E quero fazer isso em respeito a vocês, meus fãs, que estão sempre comigo nesses mais de 20 anos de estrada e também porque foi amplamente divulgado”, disse ele.

“Descobri ontem que sou pai de uma menina de 17 anos, que foi registrada por outro homem, que a trata como pai. Isso mesmo, 17 anos! Fui avisado que era pai num laudo técnico e não em uma maternidade, como costuma ser. Dezesseis anos depois fui indicado para realizar um teste de DNA e, como a própria mãe já declarou, foi um relacionamento de apenas uma noite”, continua.

Ele ainda revela detalhes sobre não ter tido contato com a menina durante todos os 17 anos. “Nunca mais tivemos contato. O resultado deu positivo e é claro que vou cumprir com todas as determinações da Justiça e de minha responsabilidade com quem mais importa nesse momento, minha filha”, explicou Falcão. O cantor esclareceu que não fez o exame antes por não saber da existência da jovem.

“Queria só dizer aqui que nunca me neguei a fazer nenhum teste e jamais faltei com meus compromissos. Pouco tempo atrás, inclusive, sofri um bocado quando assumi a paternidade de uma criança com quem eu e a minha família nos envolvemos muito e, três anos depois, descobrimos que tínhamos sido enganados e que, infelizmente, ele não era meu filho”, relembrou. “Peço a compreensão de todos nesse momento íntimo, me colocando no direito de não tocar mais publicamente neste assunto. Obrigado a todos. Fiquem com Deus”, finalizou o músico.