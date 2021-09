Operação Mâncio Limpa: PF prende 9 por tráfico de droga no interior do Acre

A Delegacia de Polícia Federal, juntamente com as polícias Civil e Militar deflagraram na manhã desta quinta-feira (23) a Operação Mâncio Limpa III”, no intuito de desarticular organização criminosa de tráfico de drogas.

Ao todo estão sendo cumpridos 23 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organizações da comarca de Rio branco, sendo 9 de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva, na cidade de Mâncio Lima, com aproximadamente 50 policiais.

A “Operação Mancio Limpa III”, leva este nome em razão da continuidade dos trabalhos investigativos na cidade de Mâncio Lima relacionados ao tráfico de drogas e organização criminosa.