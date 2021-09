Reabertura da Biblioteca Pública acontece na próxima quarta com a abertura da I Semana Estadual do Livro

A Biblioteca Pública Estadual (BPE) Adonay Barbosa dos Santos, localizada no Centro de Rio Branco, será reaberta à população na próxima quarta-feira, 8, em conjunto com a abertura da I Semana Estadual do Livro e do Incentivo à Leitura e à Escrita, instituída pelo Governo do Acre, através da lei estadual nº 3.688, de 7 de janeiro de 2021.

O horário de atendimento ao público será das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira, com acesso limitado devido às recomendações dos órgãos de saúde em relação à Covid-19, com obrigatoriedade do uso de máscaras. Além dos espaços de estudo e pesquisa, o espaço da BPE conta com um local para crianças, com histórias em quadrinhos, livros infantis, show de marionetes e contação de histórias. O espaço é mantido pelo governo, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM)

I Semana Estadual do Livro

A Semana acontece de 8 a 15 de setembro, com uma programação que vai de contação de histórias a lançamentos de livros e palestras. De acordo com o chefe do Departamento de Livro, Leitura e Literatura da FEM, Jackson Viana, a programação é composta por várias organizações literárias entre elas A Sociedade Literária Acreana (SLA), Academia Juvenil Acreana de Letras (AJAL), Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação e Grupo do Palhaço Tenorino (Teatro GPT).

“Isso é extremamente fundamental para nossa literatura para o desenvolvimento do livro e da leitura no Estado e também para utilização dos equipamentos da Biblioteca Pública, são mais de 70 mil livros no nosso acervo, também temos computadores disponíveis para utilização pelos estudantes e tudo dentro do cumprimento das normas sanitárias”, afirma Jackson.