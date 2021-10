Apoiadores de Leite acusam João Doria de fraudar filiação de prefeitos ao PSDB

Apoiadores tucanos da pré-candidatura de Eduardo Leite (RS) para presidência da República acusam o governador de São Paulo, João Doria, de supostamente fraudar a filiação de 100 prefeitos e vice-prefeitos de São Paulo a fim de ficarem aptos a votar nas prévias da sigla. A informação foi confirmada pelo presidente do partido, Bruno Araújo.

Segundo a denúncia movida por apoiadores de Leite, a suposta fraude decorre de temor de Doria por eventual derrota nas prévias.

“Doria comprou aliados e os filiou no PSDB, tentando enganar o partido e forçar uma vitória”, defenderam representantes dos diretórios da sigla do Rio Grande do Sul, Ceará, Minas Gerais e Bahia.

