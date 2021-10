CBF libera retorno dos visitantes aos estádios e Fla-Flu terá as duas torcidas

A CBF publicou na noite de segunda-feira (18/10) uma atualização do Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios em competições da CBF e da Diretriz Técnica Operacional. A principal mudança em relação ao documento original, publicado em 12 de agosto de 2021, é a liberação da presença dos torcedores visitantes aos estádios que já recebem público a partir da 28ª rodada, que acontecerá no próximo final de semana.

Já a Diretriz Técnica apresenta novidades em relação à retomada de ações acerca da entrada de campo das equipes, utilização de mascotes e iniciativas de marketing.

A CBF ressalta, mais uma vez, a necessidade do trabalho colaborativo entre clubes, administradores de estádios, entes públicos, Federações e CBF, no que diz respeito à troca de informações e à adoção das boas práticas para que este retorno de público seja positivo e definitivo.

