Como saber se o seu CPF já foi usado por outras pessoas

Com o aumento de vazamentos de dados, muitos brasileiros se perguntam se o seu CPF já foi usado por outras pessoas sem o devido consentimento. A resposta para essa dúvida inquietante pode ser encontrada com a ajuda de ferramentas online e gratuitas.

Por meio de consultas aos serviços de proteção ao crédito ou a plataformas oficiais do Governo Federal, por exemplo, é possível conferir se o nome do cidadão está envolvido em débitos desconhecidos, movimentações na dark web, solicitações de benefícios sociais ou práticas ilegais. Confira, a seguir, cinco formas de saber se o seu CPF já foi usado por outras pessoas.

O Registrato é um sistema administrado pelo Banco Central que reúne online todas as informações sobre as operações de crédito e relações com bancos e instituições financeiras vinculadas ao nome do cidadão. É possível acessar o serviço periodicamente para monitorar as contas bancárias associadas ao CPF e conferir se existem cadastros, abertura de contas (ativas ou inativas), movimentações desconhecidas ou dívidas, o que pode indicar fraude.

Para consultar o Registrato, é necessário validar o cadastro no próprio aplicativo do banco que o usuário utiliza. Nesse procedimento, será gerado um código PIN. Em seguida, basta acessar o Registrato no site do Banco Central, informando o código, para visualizar um relatório com todas as instituições financeiras nas quais você já teve ou ainda tem conta ativa.