Concurso IBGE deve ser retomado; confira requisitos e atribuições dos cargos

Após o fim do contrato com o Cebraspe, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai procurar outra banca para seu novo certame. O concurso IBGE, que estava suspenso por falta de verba, foi oficialmente cancelado no último dia 18 de outubro.

O órgão já vai abrir seleção para uma nova empresa organizadora, com o objetivo de lançar o edital de retomada. O objetivo é contratar Agentes Censitários e Recenseadores para trabalhar no próximo Censo Demográfico.

De acordo com o Instituto, as taxas de inscrições do concurso IBGE cancelado serão devolvidas. Para o novo certame e a pesquisa nacional, devem ser liberados mais de R$ 2,2 bilhões no orçamento de 2022.

Leia mais em CONCURSOS NO BRASIL, clique AQUI!